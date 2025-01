Plongée enfant à l'Estartit

Vous êtes vous déjà demandé ce que ressentent les enfants lorsqu'ils découvrent les fonds marins ?

Avant de m'attarder sur les règles et les réglementations, j'ai préféré aller à la source : les jeunes plongeurs eux-mêmes. J'ai voulu entendre leurs histoires, de leurs premiers pas en piscine jusqu'à leurs aventures aux îles Médes.

En les écoutant, j'espère comprendre ce que représente la plongée pour eux, ce qu'ils en retirent, et peut-être même découvrir les raisons qui poussent certains à ne pas sauter le pas. Je souhaite vous faire partager leurs expériences pour vous offrir un aperçu authentique de ce monde sous-marin vu par les yeux d'un enfant. De plus, cette lecture peut rassurer aussi bien les enfants que les parents.

Laissez Emmanuel vous conter sa surprenante rencontre avec une murène d'un mètre vingt, Hélène partager avec vous comment elle a surmonté sa peur de plonger, et Mehdi vous narrer sa confrontation avec un mérou. Quant à Joseph, il vous emmènera à la découverte de la mystérieuse grotte du dauphin. Solène et Nadia, quant à elles, ont préféré rester sur la terre ferme, la première parce qu'elle a un peu peur de l'eau et la seconde par crainte de ne pouvoir remonter à la surface.

Hélène dépasse sa peur de plonger A 15h je me rends au local pour prendre le matériel. Arrivée au port, la peur commence à m'envahir, mais la balade en bateau assez mouvementée vers les îles Medes me décontracte un peu. Malheureusement, au moment de sauter, ça recommence, je me sens un peu moins confiante et l'angoisse monte (je suis dans la première palanquée). Je pense alors aux séances passées à la piscine et me dis : "Allez ma grosse, t'as pas fait tout ça pour rien" et je me jette à l'eau. Lionel m'attend et une fois la tête sous l'eau, malgré une respiration assez saccadée, c'est le paradis ! Je m'enfonce alors dans les profondeurs et pas besoin de descendre jusqu'aux abysses pour faire de drôles de rencontres comme un poulpe ou une grosse langouste. 25 minutes passent et c'est déjà la fin : Lionel me fait signe de remonter. Je vois la surface qui se rapproche de plus en plus et dès que ma tête est hors de l'eau, je retire mon embout et m'exclame : "C'EST GÉNIAL !!!!!" C'était à l'Estartit. A tous les professeurs qui m'ont aidée à plonger : MERCI!!! Hélène

4e E

Joseph découvre la grotte du dauphin Première plongée

Pour moi qui suis un ancien B.E. (Brevet élémentaire) la première partie de la journée consiste en une plongée d'appréciation, pour voir si nous n'avons pas trop "perdu la main". Malheureusement il me faut comme l'année dernière 15 bonnes minutes pour enfiler ma combinaison. Nous gréons nos stabilizing-jacket sur nos bouteilles puis embarquons avec nos affaires sur le bateau. Arrivés sur le site, la plongée commence. Je saute du bateau et c'est parti. Je redécouvre ce fond marin étoilé et enchanté. Je peux apprécier une fois de plus l'éclat des coraux et la vision du soleil sous l'eau, une sensation unique. Retour sur le bateau après une plongée de 20 minutes.



La grotte du dauphin

Bonne nouvelle : nous plongeons dans la fabuleuse grotte du dauphin. Une fois arrivé dans la grotte, c'est fabuleux. Les quelques rayons qui sont arrivés dans la grotte se répercutent sur les parois et forment "un bal de lumière". Puis c'est la quasi obscurité, on allume les torches et on découvre une flore fabuleuse : des coraux de mille couleurs et des plantes de mille espèces. Peu à peu la lumière revient et l'on découvre la sortie. Mais avant de sortir dans un petit coin sombre, Michel le cameraman nous fait découvrir une multitude de vers accrochés qui ressemblent à une fleur : un spirographe.



Une autre grotte

Comme d'habitude, je suis le dernier à avoir enfilé ma combinaison. Après avoir passé 20 bonnes minutes sur le bateau à me demander si je vais vomir ou pas, les autres reviennent et je plonge. En descendant je m'apperçois que mon tuba descend tranquillement mais quand même plus vite moi. Alors je préviens rapidement mon moniteur qui "court" le chercher. Puis il ne se passe rien, je veux dire qu'on ne voit pas grand chose, il fait froid, obscur, je serre la main de mon coéquipier, ce qu'il y a de plus bizarre c'est qu'il n'y a aucun poisson... Enfin je reviens sur le bateau où il fait beau, la mer s'est calmée, tout va bien. Joseph

4e E

Emmanuel rencontre une une murène de 1,20m Première plongée

15h au local. Je prends mon matériel, combinaison, stabilisateur, palmes masque, détendeur. Un peu plus tard nous sommes prêts à embarquer, c'est la première fois de ma vie que je plonge en mer. Je suis un petit peu angoissé. Aujourd'hui il n'y a pas de houle. Je mets ma combinaison, ma ceinture de plombs et ma bouteille. Je vais plonger au premier tour et faire des exercices. L'ambiance est au rendez-vous. Nous chantons des chansons de marins, Thierry plaisante et Corinne nous fait peur avec ses histoires de requins. Tout le monde a l'air à l'aise. Nous arrivons vers le lieu de plongée dans une crique à l'abris du vent. Je suis prêt maintenant, je vais être le premier à me mettre à l'eau avec Thierry... ça y est j'y suis. Thierry me prend la main pour me rassurer, Jean-pierre m'accompagne aussi. Je descend après avoir dégonflé mon stabilisateur, je décompresse avant d'avoir mal aux oreilles. Je suis à l'aise comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire. Nous descendons jusqu'a 6,50m de profondeur. Ici je procède à un vidage de masque sous les ordres de Thierry, il me fait signe que c'est parfait. Un peu plus tard, il me fait signe qu'il n'a plus d'air, je m'empresse de lui en donner, nous respirons sur 1 embout, c'était en fait une petite simulation pour voir ma réaction au cas où cela arriverait vraiment. Des dizaines de poissons m'entourent, c'est absolument superbe et remarquable, je m'arrête un instant pour observer la beauté de ce monde qui m'était inconnu. Après 20 minutes, nous remontons. Deuxième plongée.

Aujourd'hui nous allons plonger à la grotte du dauphin. Il y a de la houle, je commence à découvrir ce que veut dire l'expression : "avoir le mal de mer". J'enfile ma combinaison, nettoie mon masque et mets ma ceinture de plomb. L'eau me paraît plus froide qu'hier, je suis un peu inquiet car je ne vois plus le fond. Je me lance, l'eau est foncèe, j'apperçois quelques poissons d'assez petite taille, nous allons pénétrer dans une grotte, tout à coup j'apperçois de gros mérous qui s'approchent de moi, j'ai été à la fois content et un peu effrayé. C'est absolument fantastique, ils viennent pratiquement manger dans mes mains le pain que j'ai ammené. Dix mètres plus loin nous arrivons au dauphin : c'est une petite statue en marbre. En remontant, j'observe un poulpe de taille moyenne et d'une magnifique couleur, je suis stupéfait. Jean-Gabriel a même réussi à le toucher. Troisième plongée

Nous allons plonger sur un tombant (la vaca), il n'y a pas de houle. Du pont du bateau nous voyons un poisson lune, le premier de la saison.La plongée sera plus facile, il y a une bouée reliée à un cable jusqu'au fond. Nous nous aiderons de ce cable pour la descente. Nous sommes suivis en permanence par un banc de poissons, Corinne qui me guide, éclaire un trou et j'apperçois une murène de 1,20m de longueur, elle est superbe. Le reflet du soleil dans l'eau donne une impression magique, les poissons ont un superbe éclat. J'ai trouvé ce voyage superbe, j'espère revenir l'an prochain. Emmanuel

4e E

Mehdi croise un énorme mérou

Première plongée

Après une demi-pizza, une double portion de frites et une escalope de dinde je me sens d'attaque pour la plongée. Au local, tout le matériel est regroupé et chacun choisit son harnachement à porter jusqu'au quai. Arrivés là-bas, nous gréons tous notre bouteille pour ensuite l'emporter sur le bateau. La plongée va s'organiser en plusieurs groupes de 3 personnes : 1 moniteur pour deux débutants. Bien sûr, le mal de mer est au rendez-vous ! Au moins il y aura des poissons ! Mais trêve de plaisanterie, c'est à mon tour de me jeter à l'eau. Ais-je bien gréé ma bouteille ? Mon stab est-il correctement mis ? Mon masque est-il assez serré ? Oui, alors je gonfle mon stab, je fais un pas en avant en tenant mon masque et mon détendeur à une main et plouf! je suis dans l'eau. Après quelques brèves explications, nous descendons Lionel et moi. Premier problème, je n'arrive pas à descendre car je flotte, mais après de nombreux efforts, ca y est, je suis au fond. Je regarde mon profondimètre : 6m, bof... Bon, ce n'est que ma première plongée. Après quelques exercices nous partons visiter un peu, nous croisons une sèche et une holoturie brune (sorte de gros boudin avec des poils un peu partout). Nous remontons sur le bateau, ouf! Quelle aventure car malgré le manque de poisson, cette plongée m'a fait du bien.



Deuxième plongée

Aujourd'hui je plonge le matin, nous allons à la grotte du dauphin, chouette ! mais elle est, paraît-il, assez profonde. 10h, tous le monde est paré à plonger. Nous nous enfonçons dans l'eau et là je ne discerne pas le fond d'abord puis il se dessine petit à petit. Sur ma gauche j'apperçois l'entrée de la grotte où est entreposé un dauphin en bronze de 40 centimètres de hauteur. Nous entrons, tout est sombre et Thierry est obligé d'allumer sa torche, les parois sont recouvertes de nombreuses espèces que je n'avais jamais vues à l'extérieur. Nous nous avençons et je vois que Michel, le cameraman est en train de filmer un énorme poisson d'au moins 1 mètre de longueur : un mérou, très commun dans ces eaux car protégé. Nous continuons notre chemin en parcourant de nombreux tunnels pour enfin ressortir. Je ne reconnais pas l'endroit de départ mais je fais confiance à mon moniteur. Nous observons de nombreuses gorgones et du corail puis nous remontons à la surface. Cette grotte est sans doute mon meilleur souvenir.



Quatrième plongée

Nous allons plonger à "el raco de la vaca" qui est une grotte immergée 20 mètres. Je suis sensé plonger avec Joseph mais au début de la descente, il n'arrive pas à équilibrer ses oreilles et doit remonter au bateau. Au fond tout est merveilleusement beau, il ya des mérous, du corail, des gorgones, toute une faune et une flore magnifique. De plus, la grotte est de loin ma meilleure visite. Quand on entre dans cette obscurité totale, le spectacle prend une allure terrifiante mais passionnante. Chaque minute est un délice de curiosité. Sur le bateau, je m'étais à peine remis de mes émotions.



Mehdi

4e E